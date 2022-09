Coppia nasconde 8 milioni nel giardino, il nuovo tesoro: un milione in contanti a casa del figlio (Di venerdì 16 settembre 2022) «Faremo trovare altri soldi», aveva detto la Coppia di Gussago (Brescia), accusata di aver messo su un'evasione fiscale da 93 milioni di euro. Il tesoro, nascosto in diverse parti... Leggi su ilmattino (Di venerdì 16 settembre 2022) «Faremo trovare altri soldi», aveva detto ladi Gussago (Brescia), accusata di aver messo su un'evasione fiscale da 93di euro. Il, nascosto in diverse parti...

