Coppa Davis | Sinner supera Cerundolo e Italia-Argentina 2-0

(Adnkronos) – Jannik Sinner porta il secondo punto, quello del successo sull'Argentina, e l'Italia conduce 2-0 in Coppa Davis in attesa del doppio. Dopo il successo di Berrettini nel primo singolare del match valido per il gruppo A di Coppa Davis, alla Unipol Arena di Bologna il numero uno azzurro Sinner, numero 11 Atp, si è imposto sull'argentino Francisco Cerundolo, numero 27 del ranking, con il punteggio di 7-5, 1-6, 6-3 in due ore e 36 minuti di gioco al sesto match point. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

