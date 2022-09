Coppa Davis | Berrettini supera Baez Italia - Argentina 1 - 0

LiaCapizzi : E vabbè. Già lo schieramento degli azzurri durante l'esecuzione dell'Inno è da applausi: Bolelli, Fognini, Musetti,… - ItaliaTeam_it : Vince anche Matteo! ?? A Bologna prima vittoria per l’Italia nel gruppo A di Coppa Davis con Berrettini che supera… - RaiNews : Tutto molto facile per Matteo Berrettini contro Sebastian Baez nel primo singolare della sfida Italia - Argentina i… - alto_adige : Berrettini batte Baez, Italia-Argentina 1-0 in Coppa Davis. Ora tocca a Sinner contro Cerundolo - livetennisit : Coppa Davis: Berrettini domina Baez, Italia sull’1-0 contro l’Argentina -

Vittoria netta e agile per due set a zero del tennista romano. Primo punto per gli ...BOLOGNA - L' Italia di Filippo Volandri affronta oggi l' Argentina nella seconda sfida del Gruppo A della2022 . Gara molto delicata anche perché in palio c'è il biglietto per i quarti di finale: se tre squadre arrivassero a pari record (ipotizzando un ko con la Svezia domenica) gli scontri ...Italia avanti 1-0 sull'Argentina nel secondo match del Girone A di Coppa Davis, decisivo per l'accesso nei quarti di finale. Nel singolare d'apertura, sul veloce della Unipol Arena di Bologna, Matteo ...Il romano domina la sfida con il numero 3 d'Argentina e si conferma in crescita dopo la grande rimonta ottenuta su Borna Coric all'esordio ...