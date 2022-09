Coppa Davis 2022: la Spagna affronta il Canada con Alcaraz, la Gran Bretagna cerca la vittoria contro l’Olanda (Di venerdì 16 settembre 2022) È tutto pronto per un’altra giornata della fase a gironi della Coppa Davis 2022. Quest’oggi tornerà in campo l’Italia, che dopo la vittoria per 3-0 contro la Croazia affronterà l’Argentina nella seconda partita del gruppo A. Oltre a questo incontro, però, ce ne saranno altri tre: Spagna-Canada, Germania-Belgio e Gran Bretagna-Olanda. Nel girone B, quello con sede a Valencia, la Spagna padrona di casa (reduce dalla netta vittoria per 3-0 contro la Serbia) sfiderà il Canada (vittorioso per 2-1 contro la Corea del Sud nella prima giornata). Le Furie Rosse partiranno favorite anche grazie alla presenza di Carlos Alcaraz, ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 settembre 2022) È tutto pronto per un’altra giornata della fase a gironi della. Quest’oggi tornerà in campo l’Italia, che dopo laper 3-0la Croazia affronterà l’Argentina nella seconda partita del gruppo A. Oltre a questo in, però, ce ne saranno altri tre:, Germania-Belgio e-Olanda. Nel girone B, quello con sede a Valencia, lapadrona di casa (reduce dalla nettaper 3-0la Serbia) sfiderà il(vittorioso per 2-1la Corea del Sud nella prima giornata). Le Furie Rosse partiranno favorite anche grazie alla presenza di Carlos, ...

LiaCapizzi : E vabbè. Già lo schieramento degli azzurri durante l'esecuzione dell'Inno è da applausi: Bolelli, Fognini, Musetti,… - ItaliaTeam_it : Vince anche Matteo! ?? A Bologna prima vittoria per l’Italia nel gruppo A di Coppa Davis con Berrettini che supera… - zazoomblog : Coppa Davis 2022: l’Italia vuole il bis contro l’Argentina. Probabile esordio per Jannik Sinner - #Coppa #Davis #2… - zazoomblog : Coppa Davis Italia-Argentina: dove vederla in diretta tv e in streaming - #Coppa #Davis #Italia-Argentina: -