Coppa Davis 2022, Italia-Argentina: interrotto per qualche minuto il match di doppio, ecco il motivo

Gioco temporaneamente interrotto all'Unipol Arena di Bologna, dove è in corso il match di doppio del confronto tra Italia e Argentina. Sul 3-2 del terzo set in favore di Gonzalez/Zeballos su Bolelli/Fognini, la sfida è stata sospesa. Il motivo non è noto visto che è molto buio all'interno dell'impianto e neppure le telecamere sono riuscite a catturare la scena. Tuttavia, è facilmente ipotizzabile che si sia trattato di un malore per uno spettatore. La Croce Rossa si è infatti recata sul posto in fretta e furia, probabilmente sollecitata dagli spettatori presenti lì vicino. Per fortuna tutto sembra essere andato per il verso giusto, dato che la persona ha lasciato gli spalti pochi minuti dopo accompagnata da un applauso. Il gioco è ripreso dopo pochi minuti.

