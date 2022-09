Coppa Davis 2022, Italia-Argentina 2-0: Sinner batte Cerundolo e porta gli azzurri a Malaga (Di venerdì 16 settembre 2022) Nella seconda sfida della fase a gironi della Coppa Davis 2022, l’Italia ipoteca la vittoria contro l’Argentina già dopo i due singolari. Il successo di Matteo Berrettini ai danni di Sebastian Baez aveva messo in discesa il confronto per i ragazzi di Volandri. Il secondo punto l’ha invece portato il numero uno della Nazionale, ovvero Jannik Sinner, che presso l’Unipol Arena di Bologna ha sconfitto in tre set Francisco Cerundolo. Il classe 2001 non ha brillato, anzi ha sofferto più del previsto, ma è riuscito a prevalere per 7-5 1-6 6-3 dopo 2h37?. L’Italia è aritmeticamente qualificata per le finali di Malaga. RIVIVI LA DIRETTA LIVE PROGRAMMA COMPLETO PROGRAMMA Italia REGOLAMENTO RISULTATI E ... Leggi su sportface (Di venerdì 16 settembre 2022) Nella seconda sfida della fase a gironi della, l’ipoteca la vittoria contro l’già dopo i due singolari. Il successo di Matteo Berrettini ai danni di Sebastian Baez aveva messo in discesa il confronto per i ragazzi di Volandri. Il secondo punto l’ha inveceto il numero uno della Nazionale, ovvero Jannik, che presso l’Unipol Arena di Bologna ha sconfitto in tre set Francisco. Il classe 2001 non ha brillato, anzi ha sofferto più del previsto, ma è riuscito a prevalere per 7-5 1-6 6-3 dopo 2h37?. L’è aritmeticamente qualificata per le finali di. RIVIVI LA DIRETTA LIVE PROGRAMMA COMPLETO PROGRAMMAREGOLAMENTO RISULTATI E ...

LiaCapizzi : E vabbè. Già lo schieramento degli azzurri durante l'esecuzione dell'Inno è da applausi: Bolelli, Fognini, Musetti,… - ItaliaTeam_it : Vince anche Matteo! ?? A Bologna prima vittoria per l’Italia nel gruppo A di Coppa Davis con Berrettini che supera… - IlCavMilanista : L'Italia del tennis si qualifica ai quarti di finale di Coppa Davis! Andiamoooo Berrettini batte Báez e Sinner bat… - VinceMartucci : Dai, è andata: al sesto match point Sinner doma cerundolo, italia-Argentina 2-0, il dream team azzurro accede alla… - BiccioBelli : Come spiego a mia moglie che non sta guardando I Simpson, ma la Coppa Davis...lo chiama Skinner #JannikSinner #CoppaDavis -