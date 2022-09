sportli26181512 : Convocati Argentina: 5 gli 'italiani', c'è Di Maria e torna Dybala. La scelta su Lautaro e Correa: Sono cinque gli… - AleDigio89 : RT @cmdotcom: Convocati Argentina: 5 gli 'italiani', c'è Di Maria e torna Dybala. La scelta su Lautaro e Correa - cmdotcom : Convocati Argentina: 5 gli 'italiani', c'è Di Maria e torna Dybala. La scelta su Lautaro e Correa… - AmoBergamo : #Bergamo Nazionali: Muriel, Zapata e Musso non sono stati convocati da Colombia e Argentina - PrimaBergamo : Nazionali: Muriel, Zapata e Musso non sono stati convocati da Colombia e Argentina: di Fabio Gennari I tre sudameri… -

Potrà portargliela già settimana prossima dato che entrambi sono statidal CT Scaroni per le amichevoli dell'... venivano chiamati dalle rispettive nazionali di Colombia e, questa volta non partiranno per le gare amichevoli della prossima settimana e rimarranno a lavorare a Zingonia. Tra i, ...I due sono stati entrambi convocati dal Ct dell'Argentina Lionel Scaloni per le amichevoli contro Jamaica e Honduras ...Il tecnico dell'albiceleste: Scaloni è contento delle prestazioni di un bianconero ed arriva la convocazione con la nazionale maggiore ...