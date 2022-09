Contagi a scuola, i primi casi nelle scuole pugliesi. Uil alla Regione: attivare presidi sanitari e ventilazione forzata (Di venerdì 16 settembre 2022) “Con l’anno scolastico appena iniziato, si registrano già i primi Contagi negli istituti pugliesi. Ricordiamo che la giunta regionale ha emanato una delibera nel lontano 1 febbraio 2020 che prevedeva 355 presidi sanitari (cosiddetti Toss), uno ogni 1.500 alunni: non è più tempo di rinvii, a meno che non si voglia tornare ai tempi della didattica a distanza e dei conseguenti disagi”. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 16 settembre 2022) “Con l’anno scolastico appena iniziato, si registrano già inegli istituti. Ricordiamo che la giunta regionale ha emanato una delibera nel lontano 1 febbraio 2020 che prevedeva 355(cosiddetti Toss), uno ogni 1.500 alunni: non è più tempo di rinvii, a meno che non si voglia tornare ai tempi della didattica a distanza e dei conseguenti disagi”. L'articolo .

orizzontescuola : Contagi a scuola, i primi casi nelle scuole pugliesi. Uil alla Regione: attivare presidi sanitari e ventilazione fo… - anglotedesco : Piano scuola inadeguato al Covid. Nuovi contagi e decessi sono in calo - SB1865 : RT @Cartabellotta: Sicurezza #Covid nelle #Scuole: 'riflettori puntati sulla sanificazione ordinaria e straordinaria, nonostante <1% dei co… - UGLConf : RT @MetaSociale: Contagi in calo, da quattro settimane consecutive, per la Fondazione Gimbe, che ha espresso qualche preoccupazione per «il… - QPeriscopica : RT @Cartabellotta: Sicurezza #Covid nelle #Scuole: 'riflettori puntati sulla sanificazione ordinaria e straordinaria, nonostante <1% dei co… -