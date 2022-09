Conferenza stampa Zanetti: «A Bologna per la prima vittoria stagionale» (Di venerdì 16 settembre 2022) L’allenatore dell’Empoli Zanetti ha parlato alla vigilia della partita contro il Bologna Paolo Zanetti, allenatore dell’Empoli, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Bologna. prima vittoria – «Tutti desideriamo portare a casa una vittoria, questo è evidente. Vorrebbe dire portare a casa quello che produciamo. Barattare la prestazione col risultato? Bella domanda. Ho grande stima della mia squadra, non voglio che i ragazzi entrino in un loop mentale per cui perdiamo sicurezza per arrivare al risultato. Siamo belli ma imperfetti. Dobbiamo lavorare su queste imperfezioni con serenità e convinzione». FORMAZIONE – «Destro, Ebuhei e Baldanzi rientreranno dopo la sosta. Al di là dei dubbi di ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 16 settembre 2022) L’allenatore dell’Empoliha parlato alla vigilia della partita contro ilPaolo, allenatore dell’Empoli, ha parlato inalla vigilia della partita contro il– «Tutti desideriamo portare a casa una, questo è evidente. Vorrebbe dire portare a casa quello che produciamo. Barattare la prestazione col risultato? Bella domanda. Ho grande stima della mia squadra, non voglio che i ragazzi entrino in un loop mentale per cui perdiamo sicurezza per arrivare al risultato. Siamo belli ma imperfetti. Dobbiamo lavorare su queste imperfezioni con serenità e convinzione». FORMAZIONE – «Destro, Ebuhei e Baldanzi rientreranno dopo la sosta. Al di là dei dubbi di ...

LuigiGallo15 : Perché Draghi non fa una bella conferenza stampa contro le aziende che non vogliono pagare i 9 miliardi di tasse ag… - acmilan : ???? Sergiño Dest ?? ? Watch his presentation press conference live Guarda la conferenza stampa di presentazione in… - Ettore_Rosato : Domani ti aspetto! ?? Alle 11.00 conferenza stampa con @matteorenzi presso l'Antico Caffè San Marco di Trieste ??… - MattiaGallo17 : RT @GabrieleCarrer: La conferenza stampa di Draghi si terrà alle 15.15. Dopo il premier si recherà nelle Marche, ad Ostra in provincia di A… - FregaTeresa : Conferenza stampa Grande Team ??? #PressConFerenceViolComeIlMare #CanYamanVCIM #FrancescaChillemiCVIM… -