Conferenza stampa Dionisi: «Il Torino si è rinforzato molto. Erlic non ce la fa»

L'allenatore del Sassuolo Dionisi ha parlato in Conferenza stampa in vista della partita contro il Torino

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato in Conferenza stampa in vista della partita in trasferta contro il Torino.

Torino – «Sarà una partita difficile perché il Torino ha fatto un campionato molto positivo l'anno scorso, ce la siamo giocata arrivando a pari punti, abbiamo fatto bene entrambi. Loro sono ripartiti da quello, gli inserimenti credo siano stati molto all'altezza, hanno messo dentro giocatori forti e i risultati parlano chiaro. Poi ci siamo noi. Sappiamo che l'anno scorso è stato difficile, l'idea di gioco del Toro può metterci in difficoltà ma ...

