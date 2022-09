Conferenza stampa Cioffi: «Ho forzato Faraoni, ma non ci sarà. Ha bisogno di tempo» (Di venerdì 16 settembre 2022) L’allenatore del Verona Cioffi ha parlato in Conferenza stampa in vista della partita contro la Fiorentina Gabriele Cioffi, allenatore del Verona, ha parlato in Conferenza stampa in vista della partita contro la Fiorentina. SCONFITTA CON LA LAZIO – «La partita di Roma ha tanti aspetti positivi, tra i meno positivi c’è la fase offensiva in generale: siamo frettolosi a verticalizzare, e su questo stiamo lavorando. È un’analisi corretta, che abbiamo visto e sulla quale abbiamo lavorato». INFORTUNATI E Faraoni – «Abbiamo recuperato oggi Ceccherini, così come Piccoli, che si è allenato per tutta la settimana. Esce invece Faraoni: l’ho forzato, e si è forzato lui, ma deve fermarsi perché così non si può andare ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 16 settembre 2022) L’allenatore del Veronaha parlato inin vista della partita contro la Fiorentina Gabriele, allenatore del Verona, ha parlato inin vista della partita contro la Fiorentina. SCONFITTA CON LA LAZIO – «La partita di Roma ha tanti aspetti positivi, tra i meno positivi c’è la fase offensiva in generale: siamo frettolosi a verticalizzare, e su questo stiamo lavorando. È un’analisi corretta, che abbiamo visto e sulla quale abbiamo lavorato». INFORTUNATI E– «Abbiamo recuperato oggi Ceccherini, così come Piccoli, che si è allenato per tutta la settimana. Esce invece: l’ho, e si èlui, ma deve fermarsi perché così non si può andare ...

LuigiGallo15 : Perché Draghi non fa una bella conferenza stampa contro le aziende che non vogliono pagare i 9 miliardi di tasse ag… - acmilan : ???? Sergiño Dest ?? ? Watch his presentation press conference live Guarda la conferenza stampa di presentazione in… - juventusfc : l recap dell'allenamento di oggi ?? Domani alle 14:00 Mister Allegri presenta in conferenza stampa #MonzaJuve ?? - AndreaCJ28 : RT @juventusfc: l recap dell'allenamento di oggi ?? Domani alle 14:00 Mister Allegri presenta in conferenza stampa #MonzaJuve ?? - Claudia680527 : Conferenza stampa di Viola Come Il Mare?????? #CanYaman #FrancescaChillemi -