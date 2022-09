Concessioni balneari: la Lega si oppone al decreto per le mappature. Il ministro Gravaglia “se ne deve occupare il nuovo governo” (Di venerdì 16 settembre 2022) Il Consiglio dei Ministri ha approvato oggi il decreto legislativo sulle mappature delle Concessioni pubbliche nonostante il voto contrario dei tre ministri della Lega, schierati dalla parte dei balneari. In una nota il ministro leghista del Turismo Massimo Gravaglia ha spiegato: “Abbiamo ritenuto fosse scorretto portare un provvedimento del genere all’esame del Consiglio dei ministri a pochi giorni dalle elezioni. Riteniamo che sia piu’ corretto affidare l’esame di simili provvedimenti al nuovo governo. Inoltre, non c’era alcuna urgenza, visto che il termine per approvare il decreto sulla mappature delle Concessioni scade a febbraio del 2023. Il ministero del Turismo non dara’ ... Leggi su tpi (Di venerdì 16 settembre 2022) Il Consiglio dei Ministri ha approvato oggi illegislativo sulledellepubbliche nonostante il voto contrario dei tre ministri della, schierati dalla parte dei. In una nota illeghista del Turismo Massimoha spiegato: “Abbiamo ritenuto fosse scorretto portare un provvedimento del genere all’esame del Consiglio dei ministri a pochi giorni dalle elezioni. Riteniamo che sia piu’ corretto affidare l’esame di simili provvedimenti al. Inoltre, non c’era alcuna urgenza, visto che il termine per approvare ilsulladellescade a febbraio del 2023. Il ministero del Turismo non dara’ ...

