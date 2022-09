Come si vestiranno i reali al funerale della regina Elisabetta II (Di venerdì 16 settembre 2022) Il dress code prevede abiti rigorosamente neri e gioielli con diamanti e perle per l'addio alla monarca britannica. Anche se per la morte di un sovrano sarebbe previsto il velo, Kate, Meghan e le altre reali probabilmente aggiorneranno l'etichetta indossando un cappellino con la veletta Leggi su vanityfair (Di venerdì 16 settembre 2022) Il dress code prevede abiti rigorosamente neri e gioielli con diamanti e perle per l'addio alla monarca britannica. Anche se per la morte di un sovrano sarebbe previsto il velo, Kate, Meghan e le altreprobabilmente aggiorneranno l'etichetta indossando un cappellino con la veletta

hyuckius : aspettando di vedere come vestiranno jeno per la sfilata ?? - hyuckius : paura di come vestiranno jeno alla sfilata - RomanoTrullese : @Corriere @Giacinto_Bruno Ora vedremo come la vestiranno nell'ultimo viaggio - megliodelcinema : il primo pensiero di mia madre 'chissà come la vestiranno nella bara' - Fedesaur : Ma che i giornalisti italiani dopo il 25 settembre si vestiranno di nero come quelli della BBC è già stato detto? -