Come i media russi parlano delle elezioni italiane. L’analisi di Bodnar (Gmf) (Di venerdì 16 settembre 2022) I media statali russi si sono tenuti in generale lontani dalle questioni legate alle elezioni italiane, spiega Joseph Bodnar, analista dell’Alliance for Securing Democracy presso il German Marshall Fund of the United States. Dall’inizio di agosto, gli account legati al Cremlino hanno pubblicato solo 380 tweet che menzionano l’Italia, osserva l’esperto parlando con Formiche.net. “Quando parlano dell’Italia, di solito è in relazione alla crisi energetica”, dice osservando i dati del pannello Hamilton 2.0 dell’Alliance for Securing Democracy. “Gas russo”, “sanzioni” e “costi” sono tutte tra le prime dieci frasi chiave utilizzate dai propagandisti russi nei tweet sull’Italia. Gli account affiliati a Mosca hanno anche parlato delle manifestazioni a Napoli, ... Leggi su formiche (Di venerdì 16 settembre 2022) Istatalisi sono tenuti in generale lontani dalle questioni legate alle, spiega Joseph, analista dell’Alliance for Securing Democracy presso il German Marshall Fund of the United States. Dall’inizio di agosto, gli account legati al Cremlino hanno pubblicato solo 380 tweet che menzionano l’Italia, osserva l’esperto parlando con Formiche.net. “Quandodell’Italia, di solito è in relazione alla crisi energetica”, dice osservando i dati del pannello Hamilton 2.0 dell’Alliance for Securing Democracy. “Gas russo”, “sanzioni” e “costi” sono tutte tra le prime dieci frasi chiave utilizzate dai propagandistinei tweet sull’Italia. Gli account affiliati a Mosca hanno anche parlatomanifestazioni a Napoli, ...

