(Di venerdì 16 settembre 2022) Thomas, presidente del Cio, ha ricevuto ildal presidente del Coni, Giovannipresso la Palestra Monumentale dell’Università del Foro Italico alla presenza delle più alte cariche sportive italiane. “E’ un onorere questa prestigiosa onorificenza. Vi ringrazio dal profondo del mio cuore. Questoappartiene all’intero Cio e a tutto il movimento olimpico, la nostra missione è rendere il mondo un posto migliore grazie allo sport”, ha detto il numero uno dello sport mondiale. Un’onorificenza che avrebbe dovutore a dicembre 2021, ma che, a causa di un guasto all’aero che lo avrebbe dovuto portare a, non riuscì a presenziare alla cerimonia di consegna andata in scena all’Auditorium ...

giomalago : Orgoglioso della visita del Presidente del CIO Thomas #Bach, aperta dall'incontro con il Presidente @Palazzo_Chigi… - sportface2016 : #Cio, #Bach riceve il Collare d'Oro a #Roma: 'Onorato'. #Malagò: 'Ti ringrazieremo sempre' - YvesVdAuweele : RT @PanathlonInt: Tavola rotonda 'Gli effetti dei conflitti e della politica nello sport' organizzata dal Panathlon International e ospitat… - milanocortina26 : RT @giomalago: Orgoglioso della visita del Presidente del CIO Thomas #Bach, aperta dall'incontro con il Presidente @Palazzo_Chigi Mario #Dr… - PanathlonInt : Tavola rotonda 'Gli effetti dei conflitti e della politica nello sport' organizzata dal Panathlon International e o… -

LAPRESSE

(Richard). Il mio obiettivo non è mai stato registrare i miei sogni, ma solo realizzarli. (Man Ray). State molto attenti con i vostri sogni, perché corrono il rischio di avverarsi. (Leo ...Il nuovo disco dei Black Angels si chiude con la sigla di Quark , il programma tv di Piero Angela. Ok, non è proprio così, ovviamente si tratta dell' Aria sulla Quarta Corda di, ma data la recente scomparsa del divulgatore scientifico più amato d'Italia, l'effetto da noi è abbastanza straniante. Specie perché la band di Austin piazza l'eterea melodia del compositore ... Sport: presidente Cio Bach riceve Collare d’Oro - LaPresse "Siamo molti fiduciosi che celebreremo Giochi eccellenti": lo ha detto Thomas Bach, presidente Cio, durante la cerimonia di consegna del Collare d'Oro a lui assegnato parlando delle prossime Olimpiadi ...Roma, 16 set. (LaPresse) - Quelli di Milano Cortina saranno “Giochi eccellenti”. Lo dice con convinzione il presidente del Cio Thomas Bach oggi al Foro ...