Cinema in festa: dal 18 al 22 settembre si andrà al cinema a 3,50 euro (Di venerdì 16 settembre 2022) Torna cinema in festa, si parte dal 18 al 22 settembre con il biglietto scontato a 3,50 euro in tutte le sale che aderiranno all'iniziativa. Al cinema pagando il biglietto solo 3,50 euro. Dal 18 al 22 settembre torna cinema in festa, l'iniziativa dedicata agli amanti del grande schermo. Anica e Anec, con il supporto del Mic e la collaborazione del David di Donatello - Accademia del cinema Italiano, "lanciano una nuova iniziativa promozionale per invitare al cinema ogni spettatore, esaltare l'esperienza cinematografica, presentare le stagioni autunnale ed estiva del ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 16 settembre 2022) Tornain, si parte dal 18 al 22con il biglietto scontato a 3,50in tutte le sale che aderiranno all'iniziativa. Alpagando il biglietto solo 3,50. Dal 18 al 22tornain, l'iniziativa dedicata agli amanti del grande schermo. Anica e Anec, con il supporto del Mic e la collaborazione del David di Donatello - Accademia delItaliano, "lanciano una nuova iniziativa promozionale per invitare alogni spettatore, esaltare l'esperienzatografica, presentare le stagioni autunnale ed estiva del ...

ValentinaDAmic4 : Cinema in festa: dal 18 al 22 settembre si andrà al cinema a 3,50 euro - - VivereCastello : Anche a Città di Castello il cinema a tre euro e mezzo. Nuovo Cinema Castello aderisce alla campagna Cinema in fest… - ziogregorin_ : @sempremale @giulia_sabor Festa del Cinema di Roma ????????? - comingsoonit : #IlColibrì, adattamento del libro premiato con lo Strega nel 2020, è stato presentato in prima mondiale a Toronto e… - fisco24_info : Cinema, arriva concorso anti crisi 'Entri gratis a vita': Iniziativa Anec-Anica con MiC per campagna Cinema in festa -