aklemen : RT @Gazzetta_it: Missione Pogacar, nella crono sfida subito Ganna, poi ancora Van Aert: “Voglio il Mondiale” - OdeonZ__ : Missione Pogacar, nella crono sfida subito Ganna, poi ancora Van Aert: “Voglio il Mondiale”… - Gazzetta_it : Missione Pogacar, nella crono sfida subito Ganna, poi ancora Van Aert: “Voglio il Mondiale” - RassegnaZampa : #Ciclismo Gp Montreal, che Pogacar! Secondo Van Aert, poi Bagioli - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Ciclismo: Mondiali Wollongong, assenze pesanti, la Slovenia punta su Pogacar -

Virgilio Sport

Domenicainizierà una settimana proprio a tutto gas, perché alla cronometro mondiale farà seguito la gara in linea che assegna l'iride e i rivali sono di tutto rispetto, da Filippo Ganna a ...Da domenica, a Wollongong in Australia,è pronto a vivere una settimana speciale che potrebbe ampliare il palmares. Tra due giorni la cronometro mondiale - il via alle 5.40 italiane, 4 ore ... Ciclismo, Pogacar tra bilancio della stagione e futuro Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...La settimana dei Mondiali di ciclismo si concluderà domenica 25 settembre con la corsa in linea dei professionisti ...