Ciclismo | Ganna punta alla storia | l’azzurro va alla conquista del record dell’ora

(Di venerdì 16 settembre 2022) Di ritorno dall’Australia, Filippoha un apmento con la. Tenterà di battere ilil prossimo 8 ottobre. Il campione olimpico, mondiale ed europeo diaspetta di andare oltre il limite di Dan Bigham in 60 minuti. Il percorso che dovrà correre si snoderà in 55,548 km. Alle 20 nel velodromo svizzero di Grenchen. L’ultimo italiano a provare tale impresa fu Francesco Moser nel 1984. Intantoè proprio in Australia, impegnato al Mondiale domenica 18 ecronostaffetta mista il 21. La prova in linea anticiperà il tentativo che lo attende. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su ...

A questo punto, spetterà a Ganna rispondere: 'Non vedo l'ora di affrontare la sfida, anche se sarà un'ora di pura sofferenza. Sarà interessante vedere come regge il mio corpo e fino a che punto posso spingermi: è un'... Proverà a battere il primato stabilito da Bigham lo scorso 19 agosto ROMA - Filippo Ganna andrà all'assalto del record dell'ora. La Ineos Grenadiers conferma che il due volte campione del mondo a cronometro sarà in pista l'8 ottobre a Grenchen, in Svizzera, alle 20, per cercare di... La settimana dei Mondiali di ciclismo si concluderà domenica 25 settembre con la corsa in linea dei professionisti... CICLISMO, MONDIALI 2022 – La cronometro dei Mondiali di Wollongong, in programma il 18 settembre alle 5:40, potrebbe essere la cornice di uno scontro imperdibile...