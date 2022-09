Ciclismo | Filippo Ganna tenterà il Record dell’Ora sul velodromo di Grenchen

(Di venerdì 16 settembre 2022) Ci sono i crismi dell’ufficialità. Dopo che il mese scorso era stato annunciato il rinvio del tanto atteso tentativo dida parte di, il ciclista italiano della Ineos-Grenadiers, due volte campione del mondo a cronometro, ha deciso di lanciare la sfida sul Tissot Velodrome di, in Svizzera, l’8 ottobre 2022 alle 20:00. Il campione piemontese avrà il seguente obiettivo: percorrere più di 55,548 chilometri per battere l’attuale primato del britannico Dan Bigham, che il 19 agosto di quest’anno aveva migliorato ilstabilito dal belga Victor Campenaerts ad Aguascalient (55,089). Per Bigham, già detentore delnazionale dopo aver migliorato la prestazione di Bradley Wiggins, il risultato di 55,548 km ...

A questo punto, spetterà a Ganna rispondere : ' Non vedo l'ora di affrontare la sfida, anche se sarà un'ora di pura sofferenza. Sarà interessante vedere come regge il mio corpo e fino a che punto ...Proverà a battere il primato stabilito da Bigham lo scorso 19 agosto ROMA -Ganna andrà all'assalto del record dell'ora. La Ineos Grenadiers conferma che il due volte campione del mondo a cronometro sarà in pista l'8 ottobre a Grenchen, in Svizzera, alle 20, per ...È il momento di Filippo Ganna. Il cronoman italiano ha annunciato proprio oggi il tentativo di stabilire il record dell'Ora il prossimo 8 ottobre, presso il velodromo di Grenchen, in Svizzera, dove po ...Roma, 16 set. - (Adnkronos) - Filippo Ganna tenterà di battere il record dell'ora il prossimo 8 ottobre alle ore 20 a velodromo di Grenchen, in Svizzera. Lo ha annunciato la Ineos, il team del ...