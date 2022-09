Ciclismo | Filippo Ganna tenterà il Record dell’Ora l’8 ottobre a Grenchen

Leggi su oasport

(Di venerdì 16 settembre 2022) Ci sono i crismi dell’ufficialità. Dopo che il mese scorso era stato annunciato il rinvio del tanto atteso tentativo dida parte di, il ciclista italiano della Ineos-Grenadiers, due volte campione del mondo a cronometro, ha deciso di lanciare la sfida sul Tissot Velodrome di, in Svizzera, l’82022 alle 20:00. Il campione piemontese avrà il seguente obiettivo: percorrere più di 55,548 chilometri per battere l’attuale primato del britannico Dan Bigham, che il 19 agosto di quest’anno aveva migliorato ilstabilito dal belga Victor Campenaerts ad Aguascalient (55,089). Per Bigham, già detentore delnazionale dopo aver migliorato la prestazione di Bradley Wiggins, il ...