“Ci abbiamo pensato tanto”. Stefania Orlando, la verità sull’addio dal marito Simone (Di venerdì 16 settembre 2022) Sono state ore incandescenti per i fan di Stefania Orlando e di suo marito Simone Gianlorenzi. Sono state diffuse infatti delle voci su una loro crisi matrimoniale, ma in un primo momento nessuno dei due aveva confermato nulla. Ma ora è stata la conduttrice televisiva a fugare ogni dubbio sulla questione con un post, pubblicato nelle sue Instagram stories. Parole molto chiare, inequivocabili, che chiudono definitivamente l’argomento. Una risposta molto trasparente a tutti coloro che chiedevano informazioni. Le indiscrezioni negative su Stefania Orlando e il marito Simone Gianlorenzi erano uscite fuori per questo messaggio dell’ex concorrente del GF Vip: “Dalla vita ho imparato che qualcuno può sorridere e allo stesso tempo piangere dentro, che ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 16 settembre 2022) Sono state ore incandescenti per i fan die di suoGianlorenzi. Sono state diffuse infatti delle voci su una loro crisi matrimoniale, ma in un primo momento nessuno dei due aveva confermato nulla. Ma ora è stata la conduttrice televisiva a fugare ogni dubbio sulla questione con un post, pubblicato nelle sue Instagram stories. Parole molto chiare, inequivocabili, che chiudono definitivamente l’argomento. Una risposta molto trasparente a tutti coloro che chiedevano informazioni. Le indiscrezioni negative sue ilGianlorenzi erano uscite fuori per questo messaggio dell’ex concorrente del GF Vip: “Dalla vita ho imparato che qualcuno può sorridere e allo stesso tempo piangere dentro, che ...

c_appendino : Nello scrivere il programma elettorale del Movimento 5 Stelle abbiamo pensato al 2022, certo, ma anche e soprattutt… - c_appendino : Abbiamo pensato all'Italia che vogliamo lasciare ai nostri figli: più giusta e sostenibile. E quindi: lotta alla cr… - ciutadella33 : RT @teatrolafenice: Un addestramento, che poi diventa scusa per ascoltare qualcosa.. dato che stasera torna in scena 'Madama Butterfly' abb… - _Vissi_dArte_ : RT @teatrolafenice: Un addestramento, che poi diventa scusa per ascoltare qualcosa.. dato che stasera torna in scena 'Madama Butterfly' abb… - savanabay : RT @teatrolafenice: Un addestramento, che poi diventa scusa per ascoltare qualcosa.. dato che stasera torna in scena 'Madama Butterfly' abb… -