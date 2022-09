Chi è la moglie di Francesco Facchinetti, Wilma Fassoil: “Mi ha salvato” (Di venerdì 16 settembre 2022) Francesco Facchinetti, dopo una lunga relazione avuta con la showgirl e conduttrice Alessia Marcuzzi (dalla quale ha avuto la primogenita Mia), si è stabilito con una nuova compagna Wilma Faissol che successivamente è anche diventata sua moglie l’11 dicembre 2014. Chi è la moglie di Francesco Facchinetti? Di origini brasiliane, Wilma è una fashion blogger che prima di trasferirsi in Italia ha lavorato a New York curando l’ufficio di comunicazione della famosa stilista Vera Wang. Il suo sogno era quello di fare la giornalista di moda. Francesco Macchinetti e Wilma Faissol si sono conosciuti per caso nel 2013 durante una vacanza in Marocco. Tra di loro è subito andato tutto a gonfie vele ed è stato un vero e proprio ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 16 settembre 2022), dopo una lunga relazione avuta con la showgirl e conduttrice Alessia Marcuzzi (dalla quale ha avuto la primogenita Mia), si è stabilito con una nuova compagnaFaissol che successivamente è anche diventata sual’11 dicembre 2014. Chi è ladi? Di origini brasiliane,è una fashion blogger che prima di trasferirsi in Italia ha lavorato a New York curando l’ufficio di comunicazione della famosa stilista Vera Wang. Il suo sogno era quello di fare la giornalista di moda.Macchinetti eFaissol si sono conosciuti per caso nel 2013 durante una vacanza in Marocco. Tra di loro è subito andato tutto a gonfie vele ed è stato un vero e proprio ...

