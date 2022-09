Che cos’è il lesbismo politico? (Di venerdì 16 settembre 2022) Il lesbismo politico è la pratica di libera scelta del lesbismo a scopo politico. Si tratta di un fermento interno al femminismo, in particolare a quello radicale. Spesso è infatti accostato al “separatismo lesbico”, cioè a quella strategia di allontanamento dall’uomo (considerato nemico) e dal sesso eterosessuale. Il lesbismo politico si ritrova in diversi contesti geografici, dal mondo anglosassone all’esperienza latinoamericana, con specifiche caratteristiche. Si ritrova anche sotto diversi nomi, come per esempio “lesbiche radicali” o “movimento lesbico radicale”. Un buon punto di partenza per capire il lesbismo politico è domandarsi che cos’è o cosa significa essere “lesbica” e perché le lesbiche, in questo scenario, non ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 16 settembre 2022) Ilè la pratica di libera scelta dela scopo. Si tratta di un fermento interno al femminismo, in particolare a quello radicale. Spesso è infatti accostato al “separatismo lesbico”, cioè a quella strategia di allontanamento dall’uomo (considerato nemico) e dal sesso eterosessuale. Ilsi ritrova in diversi contesti geografici, dal mondo anglosassone all’esperienza latinoamericana, con specifiche caratteristiche. Si ritrova anche sotto diversi nomi, come per esempio “lesbiche radicali” o “movimento lesbico radicale”. Un buon punto di partenza per capire ilè domandarsi cheo cosa significa essere “lesbica” e perché le lesbiche, in questo scenario, non ...

