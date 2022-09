Censura Ue a Orban, Meloni spiega il no: “Ungheria democratica, non regaliamola a Putin” (Di venerdì 16 settembre 2022) Il giorno dopo il voto contrario di Fdi e Lega e dei Conservatori europei al documento di Censura Ue all’Ungheria di Orban, Giorgia Meloni spiega le ragioni del “no”, anche alla luce dei tentativi del centrosinistra di strumentalizzare la posizione del centrodestra per fini elettorale, come fa oggi Enrico Letta sulla Stampa. ““Il documento votato a Strasburgo è un documento molto politico. Forse non ci siamo resi conto della situazione in cui ci troviamo. C’è un conflitto, la scelta intelligente sarebbe avvicinare le nazioni europee piuttosto che allontanarle. Non possiamo regalare alleati ai nostri avversari”, dice a Radio Anch’io su Radio 1 il presidente di Fratelli d’Italia, parlando del voto contrario di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo al documento contro l’Ungheria. Il ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 16 settembre 2022) Il giorno dopo il voto contrario di Fdi e Lega e dei Conservatori europei al documento diUe all’di, Giorgiale ragioni del “no”, anche alla luce dei tentativi del centrosinistra di strumentalizzare la posizione del centrodestra per fini elettorale, come fa oggi Enrico Letta sulla Stampa. ““Il documento votato a Strasburgo è un documento molto politico. Forse non ci siamo resi conto della situazione in cui ci troviamo. C’è un conflitto, la scelta intelligente sarebbe avvicinare le nazioni europee piuttosto che allontanarle. Non possiamo regalare alleati ai nostri avversari”, dice a Radio Anch’io su Radio 1 il presidente di Fratelli d’Italia, parlando del voto contrario di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo al documento contro l’. Il ...

camillalaureti1 : Niente diritti? Allora niente fondi europei. Ieri, sanzionando l’#Ungheria di #Orban, abbiamo votato nel solco del… - Barbaga3Gaetano : RT @mila_sgf: Chiaro esempio del problema di 'mescolanza delle razze' tanto sentito da Orban. Per fortuna adesso arriva la censura in Ital… - sardo1951 : RT @giuseppetp55: A #Bruxelles viene votata una mozione contro l’Ingheria del fascio Orban,troppo poca democrazia nel Paese,per cui meno mi… - ilcensorebis : @nzingaretti Sempre meglio di uno in Italia che ha messo il finto vaccino obbligatorio, la censura di pensiero e il… - Mariate48641882 : RT @giuseppetp55: A #Bruxelles viene votata una mozione contro l’Ingheria del fascio Orban,troppo poca democrazia nel Paese,per cui meno mi… -