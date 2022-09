«C’è un video nel caso di Hasib Omerovic. E dimostra che il disabile si è buttato dalla finestra da solo» (Di venerdì 16 settembre 2022) Ci sono foto e video nel caso di Hasib Omerovic, il disabile caduto dalla finestra di casa sua a Primavalle durante una perquisizione. Descrivono i 45 minuti dell’intervento dei quattro poliziotti nella casa di via Gerolamo Aleandro 24. E dimostrano, secondo uno degli indagati per tentato omicidio e falso, che il cittadino bosniaco di etnia rom «si è buttato di sotto» e non è stato lanciato dagli agenti. I filmati e gli scatti non sono ancora agli atti dell’indagine aperta dalla procura di Roma. Ma descrivono con precisione, secondo quanto raccontato dal poliziotto, quello che è accaduto il 25 luglio scorso. E in attesa dell’acquisizione è certo che le forze dell’ordine si sono mosse dopo il post su Facebook in cui ... Leggi su open.online (Di venerdì 16 settembre 2022) Ci sono foto eneldi, ilcadutodi casa sua a Primavalle durante una perquisizione. Descrivono i 45 minuti dell’intervento dei quattro poliziotti nella casa di via Gerolamo Aleandro 24. Eno, secondo uno degli indagati per tentato omicidio e falso, che il cittadino bosniaco di etnia rom «si èdi sotto» e non è stato lanciato dagli agenti. I filmati e gli scatti non sono ancora agli atti dell’indagine apertaprocura di Roma. Ma descrivono con precisione, secondo quanto raccontato dal poliziotto, quello che è accaduto il 25 luglio scorso. E in attesa dell’acquisizione è certo che le forze dell’ordine si sono mosse dopo il post su Facebook in cui ...

