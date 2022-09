C’è chi dice sì al Meazza: a Milano la protesta contro il nuovo stadio. “Demolizione dannosa. Vincoli? La cementificazione sarà uguale” (Di venerdì 16 settembre 2022) Le emissioni provocate dalla Demolizione dello stadio Meazza, ma anche la cementificazione intorno al nuovo impianto. L’impatto ambientale è il punto principale, ma non l’unico tra quelli contestati da chi dice no al nuovo stadio a San Siro voluto da Inter e Milan. Viene denunciata anche la mancanza di trasparenza intorno al progetto, così come il suo impatto sulla situazione abitativa di un quartiere già delicato. Il 14 settembre si è tenuta – davanti a Palazzo Marino a Milano, sede del Comune – la manifestazione promossa dal comitato cittadino “Sì Meazza”, cui hanno aderito numerose realtà milanesi impegnate in questioni ambientali e sociali, come la sezione meneghina di Fridays For Future, il collettivo Off Topic e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 settembre 2022) Le emissioni provocate dalladello, ma anche laintorno alimpianto. L’impatto ambientale è il punto principale, ma non l’unico tra quelli contestati da chino ala San Siro voluto da Inter e Milan. Viene denunciata anche la mancanza di trasparenza intorno al progetto, così come il suo impatto sulla situazione abitativa di un quartiere già delicato. Il 14 settembre si è tenuta – davanti a Palazzo Marino a, sede del Comune – la manifestazione promossa dal comitato cittadino “Sì”, cui hanno aderito numerose realtà milanesi impegnate in questioni ambientali e sociali, come la sezione meneghina di Fridays For Future, il collettivo Off Topic e ...

matteorenzi : In Europa c’è chi sta con Orban e c’è chi sta con Macron. Noi non abbiamo dubbi #TerzoPolo #ItaliaSulSerio - GiuseppeConteIT : Oggi in tantissimi avete ribadito quanto c'è bisogno del @Mov5Stelle nel nostro Paese. Contro le ingiustizie, per u… - sbonaccini : Aprono le scuole. Per tantissimi studenti dell’Emilia-Romagna andare e tornare da scuola, con bus o treni del tpl r… - Vortexmagnus1 : @ricpuglisi Onestamente sì. Non c'è limite al trash. Chi lo vota è peggio di lui. - c_cantore : @glmdj Nessuno chiude gli occhi ma queste faide interne tra tifosi non portano a nulla. Sono stati fatti errori evi… -