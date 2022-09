Caterina Balivo, debutto-choc su La7: "Il tuo naso...", cosa non torna (Di venerdì 16 settembre 2022) Perde le staffe, anzi la pazienza e sbotta. Nessuno ha mai visto così Caterina Balivo, che adesso risponde a chi la accusa di aver un naso rifatto. Da lunedì scorso è tornata in tv alla conduzione di un nuovo show di La7 dopo aver lasciato la Rai. Si tratta di un programma che sta piacendo abbastanza al pubblico, ma sui social - nel corso delle sai - arrivano le sue risposte al vetriolo. “Guardo il tuo naso troppo ritoccato”, dice un follower. Lei risponde: “naso rifatto a chi? È tutto mio, anzi ho preso pure un vetro in faccia e mi manca un pezzettino.” La Balivo per davvero potrebbe aver fatto ricorso a ritocchini? Lei smentisce, dicendo di no. Categoricamente. Intanto, il suo programma su La7 ha raccolto 138.000 spettatori per uno share dell'1.11% nella ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 settembre 2022) Perde le staffe, anzi la pazienza e sbotta. Nessuno ha mai visto così, che adesso risponde a chi la accusa di aver unrifatto. Da lunedì scorso èta in tv alla conduzione di un nuovo show di La7 dopo aver lasciato la Rai. Si tratta di un programma che sta piacendo abbastanza al pubblico, ma sui social - nel corso delle sai - arrivano le sue risposte al vetriolo. “Guardo il tuotroppo ritoccato”, dice un follower. Lei risponde: “rifatto a chi? È tutto mio, anzi ho preso pure un vetro in faccia e mi manca un pezzettino.” Laper davvero potrebbe aver fatto ricorso a ritocchini? Lei smentisce, dicendo di no. Categoricamente. Intanto, il suo programma su La7 ha raccolto 138.000 spettatori per uno share dell'1.11% nella ...

valtaro : #Caterina Balivo presenta 'Lingo - Parole in gioco', da oggi alle 18:50 su #La7: 'Giocheremo con ...… - valtaro : #Baffi finti per la prima puntata: Caterina Balivo lancia 'Lingo' - ifyouseek_emy : @Poor_Steve Amo ma che te ne frega, iscriviamoci per partecipare a una puntata di Lingo con Caterina Balivo piuttosto. - putamen119 : @panerattato @DomPepeLiberato Sempre avuto un debole per Caterina Balivo - panerattato : Sondaggio, chi preferite 1 Jolanda De Rienzo ?? 2 Caterina Balivo ?? 3 Arisa ?? 4 @DomPepeLiberato alias Cuccuzzella ?? -