Carta… straccia della Costituzione. Bestiario elettorale senza freni (Di venerdì 16 settembre 2022) Politici che si amano come piccioncini, Monti che provoca malori, Bonino che non le manda a dire a Letta e Salvini che dà lezioni di stile. Eccoci al nostro Bestiario elettorale. IL SOLITO MATTEOMatteo Renzi: “Se la Meloni propone un tavolo per le riforme costituzionali ci sto, caspita se ci sto”. Tradotto: se vi servono i numeri per sfasciare la Costituzione lui è sempre a disposizione. FORTE ‘STA PADANIA Esattamente 26 anni fa (ieri) Umberto Bossi proclamava l’indipendenza della Padania da “Roma ladrona”. Disse che si trattava di una gesto solo simbolico in attesa di concretizzarlo una volta arrivato al governo. Da quel momento la Lega è stata diverse volte al governo, con Berlusconi, con Conte e perfino nel governo dei migliori. La Padania è diventata un argomento mitologico, come Babbo Natale e Superman. Uno ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 16 settembre 2022) Politici che si amano come piccioncini, Monti che provoca malori, Bonino che non le manda a dire a Letta e Salvini che dà lezioni di stile. Eccoci al nostro. IL SOLITO MATTEOMatteo Renzi: “Se la Meloni propone un tavolo per le riforme costituzionali ci sto, caspita se ci sto”. Tradotto: se vi servono i numeri per sfasciare lalui è sempre a disposizione. FORTE ‘STA PADANIA Esattamente 26 anni fa (ieri) Umberto Bossi proclamava l’indipendenzaPadania da “Roma ladrona”. Disse che si trattava di una gesto solo simbolico in attesa di concretizzarlo una volta arrivato al governo. Da quel momento la Lega è stata diverse volte al governo, con Berlusconi, con Conte e perfino nel governo dei migliori. La Padania è diventata un argomento mitologico, come Babbo Natale e Superman. Uno ...

BibbiPb : @CarloCalenda E ora la famosa agenda Draghi farà la fine della carta straccia?????????? Siete lungimiranti???????? - MetalHe69092042 : @CharlyMatt @Biagiothai Già son carta straccia i giornali, Fanpage poi è il top.... - vito16315656 : RT @vito16315656: @claudiocerasa Un eresia è che le vittime non ricevano giustizia... i Dettami Costituzionali carta straccia per una Class… - AndyPol1966 : @nzingaretti No diamola a voi che avete demolito un paese oltre che aver fatto carta straccia dei diritti costituzi… - bot_active : @ilCoperchio ...Quale Costituzione...?..ma se l'avete fatta già in mille pezzi...calpestandola come se fosse carta… -

Uomini a terra su lenzuoli bianchi e fiaccole, Teramo si ferma per i morti sul lavoro ( Nel 2021 abbiamo presentato un documento alla Prefettura di Teramo, ma è rimasto carta straccia. Bisogna agire anche in fretta con il Prefetto', conclude Boccanera. Gianluca di Girolamo segretario ... Lavoro: uomini in terra, fiaccole, Teramo si ferma per morti Nel 2021 abbiamo presentato un documento alla Prefettura di Teramo, ma è rimasto carta straccia. Bisogna agire anche in fretta con il Prefetto", conclude Boccanera. Gianluca di Girolamo segretario ... Nel 2021 abbiamo presentato un documento alla Prefettura di Teramo, ma è rimasto. Bisogna agire anche in fretta con il Prefetto', conclude Boccanera. Gianluca di Girolamo segretario ...Nel 2021 abbiamo presentato un documento alla Prefettura di Teramo, ma è rimasto. Bisogna agire anche in fretta con il Prefetto", conclude Boccanera. Gianluca di Girolamo segretario ...