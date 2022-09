Caro energia e bollette, dal parmigiano alle vetrerie: il Made in Italy a rischio (Di venerdì 16 settembre 2022) (Adnkronos) – Le conseguenze del Caro energia si fanno sentire sulle famiglie e sulle imprese, mettendo in crisi anche il comparto del Made in Italy, che da solo vale un quarto del Pil nazionale e vede impegnati 4 milioni di lavoratori in 740 mila imprese. A essere a rischio sono i prodotti dell’eccellenza italiana, come il parmigiano reggiano, l’artigianato del corallo e del cammeo di Torre del Greco e le vetrerie di Murano. Secondo l’elaborazione di Confagricoltura Emilia-Romagna, i costi di produzione del latte per il parmigiano reggiano hanno subito un balzo del 40-50% e quelli della sua trasformazione del 35-45% rispetto all’anno precedente. Nelle stalle del circuito di produzione della Dop la spesa per ... Leggi su italiasera (Di venerdì 16 settembre 2022) (Adnkronos) – Le conseguenze delsi fanno sentire sulle famiglie e sulle imprese, mettendo in crisi anche il comparto delin, che da solo vale un quarto del Pil nazionale e vede impegnati 4 milioni di lavoratori in 740 mila imprese. A essere asono i prodotti dell’eccellenza italiana, come ilreggiano, l’artigianato del corallo e del cammeo di Torre del Greco e ledi Murano. Secondo l’elaborazione di Confagricoltura Emilia-Romagna, i costi di produzione del latte per ilreggiano hanno subito un balzo del 40-50% e quelli della sua trasformazione del 35-45% rispetto all’anno precedente. Nelle stdel circuito di produzione della Dop la spesa per ...

matteorenzi : A Napoli oggi ho detto una semplice verità: i 5Stelle stanno facendo ostruzionismo sugli aiuti per le bollette. Se… - CarloCalenda : Mentre le imprese chiudono e le famiglie soffrono per il caro energia @GiuseppeConteIT e i 5S stanno bloccando il D… - SkyTG24 : Il dl aiuti bis, le ricette dei partiti contro il caro energia e il caso dei fondi russi ai partiti stranieri.… - InfinitoIsacco : RT @MicheleGubitosa: Caro #letta, hai voluto seguire l'agenda Draghi fino alla fine? Ecco i risultati. Oggi il #PD chiede un cambio di pas… - ILOVEPACALCIO : Corriere dello Sport: '«Caro energia la C non ce la fa»' - Ilovepalermocalcio -