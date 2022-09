Caro bollette, l’allarme del Cardarelli: «Ci sono arrivati 11,5 milioni di luce. Avremo gravi problemi» (Di venerdì 16 settembre 2022) l’allarme l’ha lanciato il direttore generale del Cardarelli di Napoli: le bollette sono diventate insostenibili anche per gli ospedali, che così rischiano di non farcela. «La nostra bolletta della luce è passata da 5,6 milioni a 11,5. Un aumento difficile da sostenere», ha spiegato Antonio D’Amore, intervenendo al programma radiofonico Barba e Capelli su Radio Club91. Al Cardarelli una bolletta della luce «difficile da sostenere» Il direttore generale ha quindi chiarito che «dobbiamo chiudere il bilancio in pareggio. Come faremo? Non possiamo certo tagliare i servizi né smettere di utilizzare le fonti energetiche, che sono indispensabili per il funzionamento dei macchinari e dei reparti. Non posso spegnere una Tac». Dunque, ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 16 settembre 2022)l’ha lanciato il direttore generale deldi Napoli: lediventate insostenibili anche per gli ospedali, che così rischiano di non farcela. «La nostra bolletta dellaè passata da 5,6a 11,5. Un aumento difficile da sostenere», ha spiegato Antonio D’Amore, intervenendo al programma radiofonico Barba e Capelli su Radio Club91. Aluna bolletta della«difficile da sostenere» Il direttore generale ha quindi chiarito che «dobbiamo chiudere il bilancio in pareggio. Come faremo? Non possiamo certo tagliare i servizi né smettere di utilizzare le fonti energetiche, cheindispensabili per il funzionamento dei macchinari e dei reparti. Non posso spegnere una Tac». Dunque, ...

