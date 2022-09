Caro bollette: ecco quali aziende erogano il bonus dipendenti (Di venerdì 16 settembre 2022) Da Nord a Sud dell’Italia (e all’estero), ecco alcuni casi di realtà che hanno agito o stanno agendo, elargendo bonus speciali o premi in busta paga Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 16 settembre 2022) Da Nord a Sud dell’Italia (e all’estero),alcuni casi di realtà che hanno agito o stanno agendo, elargendospeciali o premi in busta paga

matteosalvinimi : Io ci #credo e metto la firma al 'Patto per gli Italiani'????Con i governatori e i ministri della Lega mettiamo nero… - AlexBazzaro : Salvini sul caro bollette: se l’Europa c’è, batta un colpo. #pontida22 - raffaellapaita : L’ostruzionismo del M5S sul Dl Aiuti per il caro energia è una VERGOGNA ASSOLUTA. È bene che i cittadini sappiano c… - palermo24h : Di Paola: reddito energetico per contrastare il caro bollette - Frederi43632613 : RT @DrAielloComm: Sono incredibili i nostri politici quando affrontano con leggerezza la questione del #carobollette . Cioè in un anno il c… -