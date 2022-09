Carceri | ad Arienzo spettacolo teatrale con detenuti

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 16 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Ce) – Unocon iprotagonisti si è tenuto all‘Istituto di pena di(Caserta). A metterlo in scena la compagnia “La flotta” in collaborazione con l’associazione culturale “Naturate” e l’associazione “Polluce Aps”. Il Garante campano dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, Samuele Ciambriello, ha assistito alla rappresentazione, insieme alla direttrice del carcere Annalaura De Fusco e un folto gruppo di ospiti. “Quando il teatro entra nello spazio educativo – ha detto Ciambriello – può esprimersi come strumento formativo o didattico, ma anche come modalità espressiva specifica e come linguaggio trasversale. Lodei diversamente liberi è stato uno sguardo di speranza ...