Caramanna FdI | ' Bene proposte Confindustria | molte in nostro programma

Roma, 15 set. (Adnkronos) - "Sono d'accordo con le proposte lanciate da Confindustria Alberghi per rilanciare il settore turistico-alberghiero. Sono proposte assolutamente sensate che vengono dal mondo produttivo e che non possiamo non sposare, del resto molte di esse sono già presenti nel nostro programma, che credo sia uno dei pochi a contenere un'ampia sezione specificamente dedicata al turismo, in tutti i suoi aspetti. Una proposta per tutte: il mantenimento del ministero del Turismo noi lo avevamo già inserito nel programma elettorale del 2018, e Giorgia Meloni lo ha ribadito anche al presidente Draghi durante le consultazioni. Lo stesso vale per la sterilizzazione dell'aumento dei costi energetici, per la formazione e per gli altri punti". Lo dice ad Adnkronos ...

