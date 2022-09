Capitale italiana della cultura nel 2025, ecco le 15 città candidate (Di venerdì 16 settembre 2022) Sono 15 le città italiane che hanno presentato la manifestazione d’interesse scritta al Ministero della cultura per il titolo di “Capitale italiana della cultura” per l’anno 2025 Adesso tutte le città partecipanti dovranno presentare il loro progetto che sarà sottoposto alla valutazione di una commissione di sette esperti di chiara fama nella gestione dei beni culturali. La città vincitrice, grazie anche al contributo statale di un milione di euro, potrà mettere in mostra, per il periodo di un anno, i propri caratteri originali e i fattori che ne determinano lo sviluppo culturale, inteso come motore di crescita dell’intera comunità. “Sono orgoglioso che quell’intuizione ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 16 settembre 2022) Sono 15 leitaliane che hanno presentato la manifestazione d’interesse scritta al Ministeroper il titolo di “” per l’annoAdesso tutte lepartecipanti dovranno presentare il loro progetto che sarà sottoposto alla valutazione di una commissione di sette esperti di chiara fama nella gestione dei benili. Lavincitrice, grazie anche al contributo statale di un milione di euro, potrà mettere in mostra, per il periodo di un anno, i propri caratteri originali e i fattori che ne determinano lo sviluppole, inteso come motore di crescita dell’intera comunità. “Sono orgoglioso che quell’intuizione ...

reggiotv : Sono 15 le città italiane che hanno presentato la manifestazione d’interesse scritta al Ministero della Cultura per… - palermochannel : Campionato Italiano Societ? . Intervista Figuccia (VIDEO) - - AostaNews24 : ‘Aostae Città Plurale’: presentata la candidatura di Aosta a Capitale italiana della Cultura per il 2025 - cronachecampane : PROCIDA 2022 – ‘Restart from the Future’ il quinto mockumentary del ciclo ‘Ventidue’ sui progetti di comunità della… - Internetfest : RT @intoscana: Dal 6 al 9 ottobre, edizione numero 12 di @Internetfest l’appuntamento più atteso da esperti e appassionati: quattro giorni… -