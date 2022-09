Cantiere Policlinico Caserta quasi fermo | ipotesi vendita

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 16 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Proseguono a ritmi sempre molto bassi, ormai incompatibili con le scadenze annunciate, i lavori di realizzazione delUniversitario di, per il quale adesso si ipotizza la cessione: uninfinito – l’opera partì nel 2003 – che negli anni più volte si è fermato soprattutto per problemi delle aziende costruttrici, per la necessità di varianti all’opera e in qualche caso per ritardi nei pagamenti da parte delle istituzioni pubbliche coinvolte (Regione e Università). Attualmente ilè attivo ma è come se non lo fosse, visto che gli addetti impiegati, tra amministrativi e soprattutto carpentieri (solo 2-3 i muratori), sono appena una trentina, mentre per funzionare a regime dovrebbe impiegarne circa 300. A frenare la ripartenza dell’opera ...