Canottaggio, Mondiali 2022: le speranze di medaglia dell'Italia. 4 di coppia e pesi leggeri le carte migliori (Di venerdì 16 settembre 2022) La stagione di Canottaggio raggiunge il suo culmine da questa domenica. Dal 18 al 25 settembre le acque di Racice, in Repubblica Ceca, ospiteranno i Mondiali, che tornano dopo un'assenza di due anni a causa della pandemia di Covid-19. L'Italia del Direttore Tecnico Francesco Cattaneo sarà presente alla manifestazione con 64 atleti che comporranno i 23 equipaggi ai nastri di partenza. Molta attesa ci sarà per Valentina Rodini e Federica Cesarini nel doppio pesi leggeri: le campionesse olimpiche in carica avranno nel duo britannico composto da Emily Craig ed Imogen Grant, fresche vincitrici del titolo continentale, delle avversarie temibili, ma dopo il terzo posto di Monaco di Baviera le azzurre potrebbero aver tenuto il jolly per l'appuntamento iridato. Anche nel comparto maschile la pattuglia azzurra può dire la sua, ...

