Cani e gatti da Oscar | Ecco le star del cinema che lo avrebbero meritato (Di venerdì 16 settembre 2022) I film con protagonisti a quattro zampe riescono sempre a fare breccia nel cuore degli spettatori, sia giovani che adulti. Ecco alcune star che avrebbero meritato l’Oscar. Cani e gatti da Oscar (fonte web)Grandi o piccini, l’età non conta: i film con protagonisti a quattro zampe riescono sempre a fare breccia nel cuore degli spettatori. A volte facendoci ridere, altre facendoci piangere. In ogni caso sono tantissimi i film che raccontano le avventure dei nostri amici più fedeli: da “Lessie” a “Beethoven”, da “Io & Marley” al più recente “Io e Lulu” in cui Channing Tatum si mette in viaggio con il suo cagnolone. Attori a quattro zampe da Oscar Molte “star” Canine e feline meriterebbero ... Leggi su newstv (Di venerdì 16 settembre 2022) I film con protagonisti a quattro zampe riescono sempre a fare breccia nel cuore degli spettatori, sia giovani che adulti.alcunechel’da(fonte web)Grandi o piccini, l’età non conta: i film con protagonisti a quattro zampe riescono sempre a fare breccia nel cuore degli spettatori. A volte facendoci ridere, altre facendoci piangere. In ogni caso sono tantissimi i film che raccontano le avventure dei nostri amici più fedeli: da “Lessie” a “Beethoven”, da “Io & Marley” al più recente “Io e Lulu” in cui Channing Tatum si mette in viaggio con il suo cagnolone. Attori a quattro zampe daMolte “ne e feline meriterebbero ...

