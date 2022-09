Campania, allerta meteo arancione anche domani: tutte le zone interessate (Di venerdì 16 settembre 2022) Temporali intensi con fulmini, venti forti e mare agitato. C’è massima allerta in Campania, colpita stamattina dal maltempo. La perturbazione Nord Atlantica continuerà ad interessare la Regione fino a domani pomeriggio. E così la Protezione Civile campana emana un nuovo avviso di allerta meteo, di colore arancione, per piogge e temporali anche di forte intensità L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 16 settembre 2022) Temporali intensi con fulmini, venti forti e mare agitato. C’è massimain, colpita stamattina dal maltempo. La perturbazione Nord Atlantica continuerà ad interessare la Regione fino apomeriggio. E così la Protezione Civile campana emana un nuovo avviso di, di colore, per piogge e temporalidi forte intensità L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

DPCgov : ????#allertaARANCIONE, venerdì #16settembre, nel Lazio e in Campania ????#allertaGIALLA in cinque regioni ????Piogge e v… - giuseppe_liotto : RT @SkyTG24: Maltempo Campania, prorogata l'allerta meteo arancione - SkyTG24 : Maltempo Campania, prorogata l'allerta meteo arancione - PeriferiamoNews : Maltempo, peggioramento in atto in Campania: allerta meteo arancione fino alle 18 di domani - cronachecampane : Allerta Meteo Campania: proroga fino a donami. Il tempo peggiora #allertameteocampania #succedeoggi -