Call of Duty: Warzone Mobile è realtà, Activision lo ha ufficializzato durante l'evento, tutti i dettagli sul nuovo gioco

Welcome to Warzone. Comincia così il trailer ufficiale, molto rock, da un minuto e mezzo e oltre otto milioni di visualizzazioni, nel canale YouTube di Call of Duty, che dà il benvenuto a Warzone Mobile. 

Appena rivelato a Call of Duty: Next, Call of Duty: Warzone Mobile si unirà a Call of Duty: Modern Warfare II e Call of Duty: Warzone 2.0 per inaugurare una nuova era di Call of Duty. Con l'emozionante gameplay Battle Royale, arrivano contenuti come operatori, armi, luoghi e combattimenti di ...

