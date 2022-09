Calenda contro la denuncia di Fanpage sulle molestie al Senato: «Richetti è parte lesa, ha denunciato per stalking» (Di venerdì 16 settembre 2022) «Da un anno il Senatore Richetti ha denunciato alla magistratura e alla polizia postale attività di stalking e minacce riconducibili a una donna già nota alle forze dell’ordine». Inizia così la nota in cui Azione, il partito fondato da Carlo Calenda e di cui ne è segretario, spiega la posizione di Matteo Richetti. Sarebbe dunque il Senatore, presidente del partito, l’uomo accusato di molestie sessuali da una donna, rimasta anonima, che ha denunciato a Fanpage comportamenti e minacce che un certo parlamentare le avrebbe rivolto alcuni mesi fa. Le presunta vittima avrebbe mostrato chat e screenshot delle conversazioni avute con questo parlamentare, di cui non ha fatto il nome, prima e dopo i presunti abusi avvenuti ... Leggi su open.online (Di venerdì 16 settembre 2022) «Da un anno ilrehato alla magistratura e alla polizia postale attività die minacce riconducibili a una donna già nota alle forze dell’ordine». Inizia così la nota in cui Azione, il partito fondato da Carloe di cui ne è segretario, spiega la posizione di Matteo. Sarebbe dunque ilre, presidente del partito, l’uomo accusato disessuali da una donna, rimasta anonima, che hato acomportamenti e minacce che un certo parlamentare le avrebbe rivolto alcuni mesi fa. Le presunta vittima avrebbe mostrato chat e screenshot delle conversazioni avute con questo parlamentare, di cui non ha fatto il nome, prima e dopo i presunti abusi avvenuti ...

Corriere : Il contro-dibattito di Calenda: «Le coalizioni non reggono» - SimoneAlliva : Calenda posta una fake news contro il #Pd e @EnricoLetta Fake news diffusa da uno dei pupazzetti noti su Twitter. S… - fattoquotidiano : Calenda contro il reddito di cittadinanza: “Pagato con tasse di infermieri che guadagnano 1450 euro, etico toglierl… - QuintilioC : RT @AngeloWielmi: In questo ultimo mistero si contemplano i beati Calenda, Renzi, Letta affranti per il NO di Draghi ad un secondo mandato.… - MimmoGigliotti : Non puoi ereditare gli elettori di Forza Italia se non inizia a difendere i tuoi a spada tratta, escludendo il dove… -