Calciomercato Milan, Maldini studia il colpo in attacco: costa 35 milioni! (Di venerdì 16 settembre 2022) Ottima partenza del Milan di Stefano Pioli sia in campionato che in Champions. Dopo 6 giornate la squadra rossonera si trova in testa al campionato assieme a Napoli e Atalanta, e in testa solitaria al girone di Champions League dove, dopo il brutto pareggio con il Salisburgo in terra austriaca, è arrivato l'importante successo contro la Dinamo Zagabria. Okafor Milan Salisburgo Proprio grazie alla partita contro il Salisburgo, Maldini sembra aver messo gli occhi su un talento straordinario della squadra austriaca. Infatti, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, la dirigenza rossonera avrebbe messo gli occhi su Noah Okafor, uno dei talenti che più sta sorprendendo in questa fase a gironi di Champions League. La valutazione attuale, schizzata alle stelle, è di circa 35 milioni di euro, ma il ...

