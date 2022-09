Calcio: Nations League. Belgio, Saelemaekers e De Ketelaere convocati (Di venerdì 16 settembre 2022) Out l'attaccante dell'Inter Lukaku, indisponibile per le gare con Galles e Olanda BRUXELLES (Belgio) - Il commissario tecnico del Belgio, Roberto Martinez, ha diramato le convocazioni in vista dei ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 16 settembre 2022) Out l'attaccante dell'Inter Lukaku, indisponibile per le gare con Galles e Olanda BRUXELLES () - Il commissario tecnico del, Roberto Martinez, ha diramato le convocazioni in vista dei ...

Nations League, convocati Spagna: Luis Enrique esclude Sergio Ramos La Spagna ha diramato la lista dei giocatori convocati a disposizione di Luis Enrique per i prossimi impegni di Nations League . Ci sono le novità di Borja Iglesias e Nico Williams, mentre è assente Sergio Ramos , il quale sta finalmente trovando una certa continuità al Psg dopo le ultime stagioni ... Gialloblù in Nazionale, convocazione per Ilic e Lazovic La Serbia affronterà Svezia e Norvegia in Nations League Ci sono anche Ivan Ilic e Darko Lazovic tra i convocati di Stojkovic in vista della Nations League: i due centrocampisti gialloblù sono infatti ...