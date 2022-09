Calcio, i convocati dell’Italia di Roberto Mancini per la Nations League 2022: torna Grifo, tre esordienti (Di venerdì 16 settembre 2022) Si avvicina il momento della verità per la Nazionale Italiana di Calcio maschile, che tra una settimana affronterà le ultime due sfide della fase a gironi della UEFA Nations League 2022-2023 con il sogno di vincere il girone e qualificarsi per le Final Four. Il Commissario Tecnico Roberto Mancini ha diramato quest’oggi la lista dei 29 convocati per le partite in programma venerdì 23 settembre a Milano contro l’Inghilterra e lunedì 26 settembre a Budapest contro l’Ungheria. Prima chiamata in Nazionale maggiore per il difensore della Salernitana Pasquale Mazzocchi e per i portieri di Lazio ed Empoli, Ivan Provedel e Guglielmo Vicario. torna in azzurro anche Vincenzo Grifo, convocato per l’ultima volta in occasione dell’amichevole con San ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 settembre 2022) Si avvicina il momento della verità per la Nazionale Italiana dimaschile, che tra una settimana affronterà le ultime due sfide della fase a gironi della UEFA-2023 con il sogno di vincere il girone e qualificarsi per le Final Four. Il Commissario Tecnicoha diramato quest’oggi la lista dei 29per le partite in programma venerdì 23 settembre a Milano contro l’Inghilterra e lunedì 26 settembre a Budapest contro l’Ungheria. Prima chiamata in Nazionale maggiore per il difensore della Salernitana Pasquale Mazzocchi e per i portieri di Lazio ed Empoli, Ivan Provedel e Guglielmo Vicario.in azzurro anche Vincenzo, convocato per l’ultima volta in occasione dell’amichevole con San ...

NCN_it : UFFICIALE – #Italia, i convocati di #Mancini per la #NationsLeague: presenti #Meret, #DiLorenzo, #Politano,… - SportRepubblica : Under 21, i convocati di Nicolato per Inghilterra e Giappone: 5 le novità [aggiornamento delle 21:19] - SportRepubblica : Italia, i convocati di Mancini per Inghilterra e Ungheria: novità Provedel, Vicario e Mazzocchi. E c'è il ritorno d… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: UNDER 21 - I convocati di Nicolato per le amichevoli con Inghilterra e Giappone - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: UNDER 21 - I convocati di Nicolato per le amichevoli con Inghilterra e Giappone -