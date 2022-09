Calcio | Barcellona | Jordi Cruijff nuovo direttore sportivo

sportface2016 : #UCL | #ViktoriaPlzen-#Inter, #Kalvach: 'Dovrebbe essere un po' più semplice rispetto al Barcellona' #PlzenInter - qnazionale : Inter, infortunio Calhanoglu: corsa contro il tempo per il Barcellona - ZonaBianconeri : RT @JuventusUn: #Juventus, colpo di scena #Depay: adesso e' tutto vero! LO VORRESTE ALLA #JUVENTUS?? - JuventusUn : #Juventus, colpo di scena #Depay: adesso e' tutto vero! LO VORRESTE ALLA #JUVENTUS?? - ZonaBianconeri : RT @JuventusUn: #Juventus, colpo di scena #Depay: adesso e' tutto vero! I DETTAGLI ? -

Il turco si è fermato in allenamento per una distrazione muscolare, tempi di recupero nell'ordine di due ...... Eric Garcia (), Cesar Azpilicueta (Chelsea), Dani Carvajal (Real Madrid); centrocampisti: Sergio Busquets (), Rodrigo Hernandez (Manchester City), Pedri Gonzalez (), ...Barcellona, 16 set. - (Adnkronos) - Jordi Cruijff è il nuovo direttore sportivo del Barcellona. Lo ha annunciato il club blaugrana con una nota sul proprio sito ufficiale. Il figlio del leggendario ...Tonfo clamoroso in Europa League della Lazio che cade per cinque a uno in casa del Midtjylland. La sconfitta in Danimarca ha scatenato i tifosi sui social ...