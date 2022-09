Brescia-Benevento | Serie B | probabili formazioni e diretta TV

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 16 settembre 2022) Questa sera alle 20.30, allo stadio Mario Rigamonti, ilospita ilnella gara valida come anticipo della sesta giornata diB. Le rondinelle vogliono continuare a volare e conquistarsi il prima possibile una vetta in solitaria. Le streghe invece proveranno a rialzarsi dopo la battuta di arresto contro il Cagliari. Ecco dunque le ultime sullee sullatelevisiva di. Il momento delCalcio – Crediti fotoCalcio TwitterIlsi presenta all’incontro reduce da tre vittorie consecutive e in testa alla classifica, a pari punti con la Reggina. Attualmente infatti le rondinelle hanno messo in ...