fisco24_info : Brasile: sondaggio Datafolha, Lula al 45% e Bolsonaro al 33%: Ex presidente scelto da 46% donne, attuale da 49% eva… - Seoul_ItalyBTS : Il sondaggio ha coinvolto persone da 18 paesi: Cina, Giappone, Taiwan, Tailandia, Malesia, Indonesia, India, Vietna… - piemarcy : @Tg3web Cosa, Loola in vantaggio senza aparire mai nelle strade?! ???? Caramba che sorpresa, vi presento lo svantagg… - transnazionale : Brasile: sondaggio elezioni, Lula al 45% e Bolsonaro al 34% #spaziotransnazionale informa - CatelliRossella : Brasile: sondaggio elezioni, Lula al 45% e Bolsonaro al 34% - America Latina - ANSA -

A meno di tre settimane dalle elezioni in, l'ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, al governo dal 2003 al 2010 e nuovamente ... in corsa per un secondo mandato: è quanto rivela un...Nel 2021 la Corte Suprema delha dichiarato nulle le condanne a suo carico. L'ultimopresentato pochi giorni fa dall'agenzia Datafolhaex ha rilevato che Lula ha il 45% delle ...A meno di tre settimane dalle elezioni in Brasile, l'ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, al governo dal 2003 al 2010 e nuovamente candidato, ha il 45% delle intenzioni di voto contro il 33% dell' ...(Teleborsa) - La società infrastrutturale ASTM si è aggiudicata una importante commessa in Brasile grazie alla controllata EcoRodovias. La gara, promossa dal Governo dello Stato di San ...