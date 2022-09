Bosch lancia nuovo modulo Electric Drive per veicoli commerciali leggeri

(Di venerdì 16 settembre 2022) STOCCARDA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Irappresentano il cuore della movimentazione merci in ambito urbano. Alimentati elettricamente, non producono emissioni, contribuiscono a migliorare la qualità dell’aria e riducono l’inquinamento acustico per i residenti.sta avviando la produzione in serie di unper i, composto da un motore elettrico e da un inverter integrato. “sta promuovendo la mobilità elettrica anche nei. Rispetto alle precedenti, la nuova soluzione fornisce una densità di potenza e di coppia più elevata ed è ancora più leggera e compatta” ha dichiarato ...

Bosch, Fein e Rothenberger, una nuova partnership per le batterie rivolte ai PRO, che conta oltre 25 marchi. Entro la fine del 2023 300 utensili compatibili.