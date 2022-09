Bonus psicologo fino a 600 euro, a chi spetta e come richiederlo - GUIDA (Di venerdì 16 settembre 2022) Il Bonus psicologico diventa realtà e potrà presto essere richiesto: ne avrà diritto, per terapie piscologiche, chi ha un Isee fino a 50mila euro ed è previsto un contributo fino a 600 euro l'anno . ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 16 settembre 2022) Ilpsicologico diventa realtà e potrà presto essere richiesto: ne avrà diritto, per terapie piscologiche, chi ha un Iseea 50milaed è previsto un contributoa 600l'anno . ...

xbleuet : @juperikizi Bonus psicologo pagato da Agnelli - ValeriaCoi : @matthewcorazza1 Chissà perché hanno questo bisogno di esprimersi in questi termini… ma il bonus psicologo, no? - SimoneScarparo2 : RT @TiagoFinto: Spero che il bonus psicologo dell’INPS si possa ancora richiedere - nuriachristine : RT @AntoAnci: @jontargetti E tu ogni giorno che passa scrivi una fesseria in più. Per quelli come te c'è il bonus psicologo . Approfittane… - NicNic92203 : RT @AntoAnci: @jontargetti E tu ogni giorno che passa scrivi una fesseria in più. Per quelli come te c'è il bonus psicologo . Approfittane… -