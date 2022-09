Bonus nido 2022 | risorse esaurite Ma si può ancora fare domanda

(Di venerdì 16 settembre 2022) Lestanziate per ilnelsono state interamente prenotate e sono, quindi,. Le ultime domande inviate all’Inps sono state comunque protocollate con riserva e sono in stand by, a più di tre mesi dalla fine dell’anno corrente. Se, una volta giunti al termine del, sarannodisponibili altre somme di denaro, sarà comunicata l’eventuale possibilità di beneficiare delfino a 3.000 euro per il pagamento delle rette dell’asilo. NewsBambino (1-6 anni) Asiloper almeno il 50% dei bambini sotto i 3 anni: l'obiettivo entro il 2030 La Commissione europea ha stabilito i nuovi target che i Paesi membri dell'Ue dovranno ...

Ci sono cattive notizie per il2022 , specialmente per chi ha iniziato l'asilo solamente a settembre : l'Inps ha esaurito le risorse . O meglio, i soldi a disposizione sono già stati prenotati da chi ha presentato la ...Appena iniziato l'anno scolastico, appena giunto settembre, appena i genitori hanno iscritto i propri piccoli all'asilo, che sono esaurite tutte le risorse stanziate per il c.d.asilo2022. La notizia è stata diffusa dall'INPS sui propri profili social. Risultano, infatti, già prenotati tutti i 553,8 milioni di euro stanziati per questa forma di aiuto alle famiglie ...Le risorse stanziate per il bonus nido 2022 sono esaurite ma è ancora possibile fare domanda, che verrà protocollata con riserva.