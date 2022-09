Bonus Asilo Nido 2022/23: risorse già esaurite, ecco cosa si può fare (Di venerdì 16 settembre 2022) Una notizia non proprio delle migliori: tramite la sua pagina Facebook l’INPS ha comunicato l’esaurimento di tutte le risorse stanziate per finanziare la misura del Bonus Asilo Nido 2022. Per le domande che sono state già trasmesse, però, c’è ancora una possibilità. Vediamo come. Esauriti i fondi per il contributo INPS Come anticipato, con una risposta fornita tramite i propri canali social, l’INPS ha comunicato l’esaurimento delle risorse stanziate per il Bonus Asilo Nido 2022. Ne consegue, dunque, che è risultata insufficiente la nuova iniezione prevista dalla Legge di Bilancio 2022, che ha incrementato di 12,8 milioni di euro l’autorizzazione di spesa per il riconoscimento dell’agevolazione. La ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 16 settembre 2022) Una notizia non proprio delle migliori: tramite la sua pagina Facebook l’INPS ha comunicato l’esaurimento di tutte lestanziate per finanziare la misura del. Per le domande che sono state già trasmesse, però, c’è ancora una possibilità. Vediamo come. Esauriti i fondi per il contributo INPS Come anticipato, con una risposta fornita tramite i propri canali social, l’INPS ha comunicato l’esaurimento dellestanziate per il. Ne consegue, dunque, che è risultata insufficiente la nuova iniezione prevista dalla Legge di Bilancio, che ha incrementato di 12,8 milioni di euro l’autorizzazione di spesa per il riconoscimento dell’agevolazione. La ...

